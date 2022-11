VIDEO Brasoveanul Ionut Caracuda, "asalt" pentru un nou titlu mondial la culturism

Sportivul brasoveam Ionut Caracuda pleaca marti in Spania, unde va participa in zilele urmatoare la editia 2022 a Campionatelor Mondiale de Culturism si Fitness. La Santa Susana, Ionut va incerca sa obtina un nou titlu de campion mondial, dupa cel obtinut anul trecut.De altfel, brasoveanul in varsta de 56 de ani este detinatorul si al titlului mondial si al titlului european la Masters 75 kg. "Plec in Spania increzator in sansele mele de a-mi apara titlul mondial. Nu degeaba am ajuns cel mai ... citeste toata stirea