VIDEO Corona Brasov este in finala Diviziei A1 de volei masculin!

Voleibalistii de la Corona Brasov scriu istroria acestui sport in Romania. Pentru prima data de la infiintarea Diviziei A de volei masculin, o formatie nou-promovata reuseste sa ajunga in finala competitiei. Aceasta este Corona Brasov.Campioana Arcada Galati si formatia Corona Brasov vor disputa finala Diviziei A1, dupa ce au eliminat in semifinale, in meciul al treilea, decisiv, echipele Dinamo Bucuresti, ... citește toată știrea