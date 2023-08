Marin Mitran, actualul presedinte executiv al celor de la Ceahlaul Piatra Neamt, si fost presedinte la FC Brasov in sezonul trecut, a vorbit despre situatia actuala a clubului de sub Tampa.Mitran sustine ca nu isi explica de ce s-a ajuns in aceasta situatie, intrucat nu erau probleme cu licentierea atunci ... citeste toata stirea