In etapa a 17-a a Ligii a 2-a de fotbal, FC Brasov a intalnit, in aceasta dimineata, in deplasare, pe Poli Iasi.Meciul s-a terminat la egalitate, scor 1-1, rezultat stabilit inca de la pauza. Scorul a fost deschis de gazde, dupa reusita lui Camara, din minutul 9. Stegarii au egalat prin croatul Tesija, din lovitura de la 11 metri. In repriza a doua, varful