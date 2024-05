VIDEO Ioan Mandoca la "Vocile Sportului cu Silviu Prescornitoiu"

Newsbv.ro aduce o veste buna pentru brasoveni. Astazi difuzam prima emisiune pe teme sportive: "Vocile Sportului cu Silviu Prescornitoiu". Invitatul de astazi este Ioan Mandoca.Nelutu Mandoca, 59 de ani, este mijlocasul de legenda al Brasovului. Are la activ 200 de meciuri si 30 de goluri in Liga 1. Este stupefiat de ce s-a intamplat in fotbalul brasovean in ultimii ani: "Este un dezastru total.Au fost ... citește toată știrea