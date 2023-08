Debut entuziasmant pentru fotbalistul brasovean Rares Burnete in Seria A, prima liga a fotbalului italian.Dupa ce a avut o evolutie senzationala la Lecce Primavera, fiind golgeterul campionatului in sezonul trecut, Rares Burnete a facut pasul catre fotbalul mare. Aseara a debutat in Serie A, in meciul pe care echipa lui Lecce l-a sustinut in compania celor de la Lazio. Rares a intrat pe teren in minutul 83, la scorul de 1-0 pentru Lazio. Dupa intrarea lui, Lecce a facut ... citeste toata stirea