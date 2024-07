VIDEO Romania, campioana europeana si in 2024 la Cheerleading, in Norvegia

Echipele Nationale de Cheerleading ale Romaniei au reusit sa lase o amprenta de neuitat pe scena internationala a cheerleading-ului, obtinand realizari remarcabile la Campionatul European de Cheerleading desfasurat in perioada 28-30 iunie in Norvegia, sub egida International Cheer Union.Evenimentul este cea mai mare competitie la care echipele noastre au participat vreodata, reunind3830 de sportivi din 23 de tari europene. ... citește toată știrea