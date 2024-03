Viitor incert pentru Ionut Radu

Ionut Radu - foto - (26 de ani), portarul celor de la Inter Milano, imprumutat de italieni in Anglia, la Bournemouth, o formatie de mijlocul clasamentului din Premier League, are parte de un sezon modest, in sudul Regatului Unit.Radu a devenit al treilea portar al celor de la Bournemouth, in spatele lui Neto si a tanarului international irlandez, Mark Travers.Portarul care apartine de Inter Milano a disputat doar cinci partide in acest sezon, in toate competitiile, in poarta formatiei din ... citește toată știrea