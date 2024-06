Vine Cheluta si ramane Aguero

Echipa de volei a Coronei are o noua jucatoare. Stefania Cheluta evolueaza pe postul de fals si va juca la Brasov din sezonul urmator. In trecut a jucat pentru CSM Alba Blaj intre 2019/2022 si Stiinta Bacau in sezonul 2022/2023, iar ultima echipa pentru care a jucat este Dinamo Bucuresti, in sezonul 2023/2024.Stefania are un palmares impresionant: medalie de aur in sezonul 2019/2020, medalie de argint in 2020/2021, castigatoarea Cupei Romaniei in 2020/2021, medalie de argint in Challenge Cup ... citește toată știrea