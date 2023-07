Ciclistul danez Jonas Vingegaard - foto - (26 de ani, echipa Jumbo-Visma) a castigat duminica Turul Frantei, pentru al doilea an consecutiv. Ultima etapa, a 21-a, s-a desfasurat intre Saint-Quentin-en-Yvelines si Paris Champs-Elysees, pe distanta de 115,5 km. In clasamentul final, Jonas Vingegaard a fost urmat de slovenul Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), la mare distanta, 7 minute si 29 secunde. Un avans atat de important n-a mai fost inregistrat din anul 2014 in Turul Frantei, noteaza AFP. ... citeste toata stirea