Echipa norvegiana Vipers Kristiansand a castigat pentru al doilea an la rand trofeul Ligii Campionilor la handbal feminin, duminica, dupa ce a invins in finala de la Budapesta echipa maghiara Gyori Audi ETO KC cu scorul de 33-31 (15-13). In fata unei asistente record, de 15.400 de spectatori, Vipers a devenit doar a cincea echipa din istoria EHF Champions League Women care isi apara titlul, dupa Hypo Niederoesterreich, Slagelse FH,