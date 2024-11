Visul american al lui Ianis Hagi

Internationalul Ianis Hagi (foto) a afirmat la finalul partidei cu Cipru, din Liga Natiunilor la fotbal, castigata cu scorul de 4-1, ca isi doreste sa calce pe urmele tatalui sau, Gheorghe Hagi, si sa joace la Cupa Mondiala din 2026 de cand a aflat ca se va disputa in SUA."Am vrut sa terminam acest an intr-o nota pozitiva. Am castigat grupa si ne bucuram ca pe frigul acesta au venit sa ne sustina fanii Romaniei si am reusit si sa jucam bine, nu numai sa castigam meciul. Am reusit sa ne ... citește toată știrea