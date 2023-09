Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea (foto), favorita 30, a fost eliminata, in noaptea de marti spre miercuri, in sferturile de finala ale US Open, ultimul grand slam al anului.Sorana a fost invinsa de a 10-a favorita, sportiva ceha Karolina Muchova, scor 6-0, 6-3.Muchova a inceput in forta primul set si dupa doua break-uri si 10 minute conducea cu 3-0. Game-ul al patrulea a fost unul maraton, de peste 19 minute, in care Sorana a avut noua sanse de break, insa in cele din urma s-a ... citeste toata stirea