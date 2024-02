Visul Anei Bogdan, sa fie favorita la Roland Garros

Ana Bogdan (foto), cap de serie numarul 8, s-a calificat, miercuri, in sferturile de finala ale turneului Transylvania Open, iar in urma acestui succes a urcat pana pe locul 60 in ierarhia provizorie WTA. Bogdan a invins-o in optimi pe rusoaica Erika Andreeva, numarul 112 mondial, scor 6-4, 6-4, intr-o ora si 48 de minute. Sportiva de Romania a reusit o revenire de senzatie in setul al doilea, dupa ce rusoaica a avut 4-1 si minge de 5-1. In faza urmatoare, romanca o va intalni pe favorita ... citește toată știrea