Editia cu numarul 5 a competitiei sportive de patinaj viteza pe role a strans joi, 1 Iunie, in Parcul Sportiv din Brasov nu mai putin de 250 de sportivi, profesionisti si amatori. Cupa Kids Talent, organizata de Clubul Sportiv iTalent, a strans la Brasov copii de toate varstele, care au concurat in proba destinata lor, cea de 250 de metri, cat masoara un tur de pista. "In primul rand, am vrea sa le uram tuturor copiilor un calduros *La multi ani!* si sa le amintim ca, in fiecare an, dar mai ... citeste toata stirea