Vlad Covaliu, aur la Boston

Scrimerul roman Vlad Covaliu a castigat sambata, 19 ianuarie, la Boston, in Statele Unite ale Americii, medalia de aur in cadrul Cupei Mondiale de sabie pentru juniori. Sportivul de 19 ani a trecut in finala de americanul Emilio Paturzo Gonzalez, cu 15-8.Vlad Covaliu, sabrer legitimat la CS Dinamo Bucuresti, a avut un traseu fara greseala la Boston. El a bifat sase victorii in grupa, in prima faza a competitiei, si alte sase pe tabloul principal al competitiei.Vlad Covaliu este fiul ... citește toată știrea