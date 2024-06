Vlad Covaliu, medaliat cu argint la Europenele Under-23

Brasoveanul Vlad Covaliu (foto) a cucerit medalia de argint in proba individuala masculina de sabie, sambata, la Campionatele Europene de scrima Under-23 de la Antalya (Turcia), dupa ce a fost invins in finala de polonezul Szymon Hryciuk cu 15-13.Covaliu jr a trecut in turul secund de turcul Tolga Aslan cu 15-7, in optimi a castigat in fata polonezului Olaf Stasiak cu 15-6, in sferturi a dispus de francezul Remi Garrigue cu 15-11, iar in semifinale l-a intrecut pe italianul Lupo Veccia ... citește toată știrea