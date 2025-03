Volei feminin: Corona Brasov a pierdut meciul 1 al semifinalei cu Alba Blaj

CSM Corona Brasov a avut o prestatie onorabila in semifinala cu Alba Blaj, programata in deplasare. Meciul 2 va avea loc pe 20 martie, de la ora 17.00, in Sala Sporturilor.Distribuie daca iti place!CSM Volei Alba-Blaj a invins-o pe CSM Corona Brasov cu scorul de 3-1 (25-22, 25-21, 22-25, 25-23), sambata, pe teren propriu, in primul meci din semifinalele Diviziei A1 la volei feminin.Amelie Rotar (26 puncte), Elizaveta Ruban (19), Drussyla Andressa Felix Costa (14) si Mara Leao (12) au fost ... citește toată știrea