VOLEI FEMININ: CSM Corona Brasov pierde in fata celor de la CSM Lugoj, dupa un meci de 5 seturi

Echipa de volei feminin CSM Corona Brasov a inceput faza play-off a Diviziei A1 cu un meci tensionat impotriva CSM Lugoj. Dupa un start promitator, a fost invinsa in tie-break, scor 2-3. Partida de volei feminin disputata sambata pe teren propriu a demonstrat echilibrul fortelor din aceasta faza a competitiei, iar calificarea in semifinale ramane deschisa. Un start excelent, dar o rasturnare neasteptata Fetele noastre au inceput in forta, adjudecandu-si primele ...