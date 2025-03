Volei: Finalele Cupei Romaniei vor avea loc la Blaj, pe 29 martie

In finala masculina a Cupei Romaniei la volei, CSM Corona Brasov se va duela cu SCM Zalau.Distribuie daca iti place!In urma unei sedinte desfasurate la sediul Federatiei Romane de Volei s-a stabilit ca finalele Cupei Romaniei sa se organizeze la Blaj, in Alba Blaj Arena.Astfel, pe 29 martie vom avea la Blaj doua intalniri extrem de spectaculoase ale Cupei Romaniei. La feminin se vor afla fata in fata CSO Voluntari si Volei Alba Blaj, iar la masculin, campioana Corona Brasov va intalni pe ... citește toată știrea