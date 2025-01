Volei masculin: Corona Brasov, infrangere cu Trentino si rateaza sferturile Cupei CEV

Echipa de volei masculin Corona Brasov a ratat sferturile Cupei CEV dupa ce a pierdut in deplasare cu Trentino Itas.Campioana Corona Brasov a fost invinsa si joi, in deplasare, de detinatoarea Ligii Campionilor, Trentino Itas, scor 3-0, in mansa retur din faza play-off a CEV Cup.Trentino s-a impus si in tur, obtinand astfel calificarea in sferturile de finala, scrie News.ro. ... citește toată știrea