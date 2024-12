Volei masculin: Corona Brasov s-a calificat fara emotii in play-off-ul Cupei CEV

CSM Corona Brasov s-a calificat fara probleme in play-off-ul Cupei CEV la volei masculin, dupa ce a invins in deplasare formatia estoniana Selver x Taltech Tallinn, cu scorul de 3-0 (25-14, 25-19, 25-15), marti seara, in returul optimilor de finala.Campioana Romaniei a obtinut victoria in doar 66 de minute, dupa ce castigase si in tur cu 3-0.Andrei Melnikov, cu 14 puncte, a fost cel mai bun ... citește toată știrea