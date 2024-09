Volei masculin: Corona Brasov s-a calificat in turul al doilea al Ligii Campionilor

Campioana Corona Brasov s-a calificat, miercuri seara in turul II preliminar al Ligii Campionilor la volei masculin.Campioana la volei masculin Corona Brasov a invins si miercuri, pe teren propriu, formatia bosniaca Bijeljina Radnik, scor 3-0, in a doua mansa din turul I al preliminariilor Ligii Campionilor.Dupa victoria 3-0 in mansa tur din Bosnia, elevii lui Laurentiu Lica au castigat clar si returul de la Brasov cu Radnik Bijeljina, scor 3-0 (25-15, 25-19, 25-19), transmite prosport.ro. ... citește toată știrea