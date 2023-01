In perioada 17.01.2023 - 23.01.2023, echipa nationala de volei feminin a Romaniei U17 se va deplasa in Turcia, la Ankara, unde se desfasoara Campionatul European de Volei.Din componenta echipei Romaniei face parte si sportiva brasoveanca Medeea Andrada Telisca, dublu legitimata la echipele de club CSM Corona Brasov, echipa ce evolueaza in Divizia A2 si la Volei Bravol Brasov, ... citeste toata stirea