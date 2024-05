Voleibalistii Coronei, felicitati in Consiliul Local

Consilierii locali brasoveni care au mers la sedinta de indata din 9 mai au avut ocazia sa ii felicite pe voleibalistii Coronei, care, in primul an in care au evoluat in prima divizie au castigat campionatul Romaniei."Vreau sa va felicit pentru acest sezon fantastic, pentru daruirea de care ati dat dovada in acest sezon. Ati scris istorie, pentru ca este pentru prima oara cand Brasovul are o campioana la volei masculin. Povestea este cu atat mai frumoasa, cu cat, la inceputul sezonului, ... citește toată știrea