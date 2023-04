Antrenorul lui FC Brasov, Dan Alexa (foto), si-a fixat un obiectiv clar, vrea primul loc in seria de playout din Liga a 2-a. Pentru a-si mentine locul pe care este acum, antrenorul brasovenilor pleaca cu un singur gand la Timisoara, victoria contra celor de la Ripensia.Chiar daca banatenii sunt matematic retrogradati in Liga a 3-a, tehnicianul stie ca nu va avea un meci usor, mai cu seama ca timisorenii vor juca fara presiune, iar terenul de joc nu se prezinta in cele mai bune conditii, si nu ... citeste toata stirea