Vor sa-i lase pe ciucani in afara playoff-ului

Chiar daca in aceasta saptamana au avut dificultati in pregatirea meciului datorita conditiilor meteo si a starii terenurilor din Brasov, fotbalistii lui FC Brasov merg la Miercurea Ciuc cu gandul de a face o figura frumoasa in partida cu FK Csikszereda, ultima din sezonul regular. De cealalta parte, daca inving, harghitenii au locul asigurat in play off-ul Ligii a 2-a."Deplasare grea, la o echipa care joaca pentru accederea in play-off. Dar si noi avem nevoie de puncte, va fi un meci dificil, ... citeste toata stirea