Weekend cu patru meciuri de Liga 3

Ciucas Tarlungeni - ACS Kids Tampa este duelul brasovean al weekendului, in Liga 3. Gazdele ocupa ultima pozitie in Seria 6, cu doar un punct, in timp ce "ursii" sunt pe penultimul loc, insa cu 12 puncte.Celelalte formatii brasovene din C6 joaca pe teren propriu in etapa cu numarul 14. Pe locul trei, cu 24 de puncte, SR Brasov incearca sa-si consolideze pozitia pe podium in duelul cu CS Gheorgheni (locul 7, 17 puncte). Olimpic Zarnesti (locul 5, 18 puncte) primeste vizita lui CSO Plopeni ... citește toată știrea