Weidenbach s-a impus la Cristian si a urcat din nou pe pozitia secunda

AS Weidenbach s-a impus pe terenul lui Inter Cristian, scor 2-1, in cel mai interesant duel al etapei a 19-a din Liga a 4-a brasoveana. In alte jocuri echlibrate ale rundei, Cetatenii Ghimbav - Ciucas Tarlungeni s-a incheiat nedecis, scor 1-1, iar ACSM Codlea a castigat, la Tarlungeni, cu ACS Steagu Rosu, scor 2-1. In celelalte partide s-au inregistrat rezultatele Prietenii Rupea - Bucegi Moeciu 7-0, ACS Prejmer - Chimia Orasul Victoria ... citeste toata stirea