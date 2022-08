Wilander o vede pe Simona Halep printer favoritele US Open

Simona Halep (30 de ani, locul 7 WTA) se pregateste pentru debutul la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. Simona Halep va juca in primul tur impotriva unei jucatoare venita din calificari, ucraineanca Daria Snigur (20 de ani, 125 WTA). Meciul a fost programat luni, 29 august, pe arena "Louis Armstrong", in jurul orei 20:00, ora Romaniei, dupa incheierea partidei Francisco Cerundolo - Andy Murray. Simona Halep are puncte de aparat la US Open 2022, intrucat la editia din 2021 a ajuns ... citeste toata stirea