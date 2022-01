Wolves-MAC 5-2, plus victorii la "masa verde" cu DEAC si Gyor

Corona Wolves a castigat cu 5-2 (2-0, 2-1, 1-1) meciul cu MAC Ujbuda, disputat vineri seara, in cadrul Erste Liga, la Patinoarul Olimpic din Brasov. Pentru "lupi" si-au trecut numele pe tabela Valchar (07'06", 38'30", 57'41"), Machala (15'30"), Kovacs (24'37").De asemenea, echipa brasoveana isi trece in cont doua victorii la "masa verde", alte doua echipe maghiare, DEAC si Gyor, neputandu-se deplasa in aceste zile la Brasov, din cauza unor focare de coronavirus in lot.Dupa 31 de partide, ... citeste toata stirea