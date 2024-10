Women Rally, in premiera pe circuitul Prejmer Raceway. Programul complet al evenimentului

Campionatul National Women Rally se va desfasura in premiera pe circuitul Prejmer Raceway, in perioada 11-12 octombrie 2024.Etapa a IV-a a Campionatului National Women Rally - Bosch Car Service 2024, Trofeul Castrol, Brasov, 11-12 octombrie 2024, se organizeaza si se desfasoara in conformitate cu prevederile Federatiei Romane de Automobilism Sportiv.Campionatul National Women Rally - Bosch Car Service aduce adrenalina pe un circuit permanent, marcand ... citește toată știrea