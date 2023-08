Wuhan Three Towns, actuala campioana a Chinei la fotbal, la care joaca mijlocasul roman Nicolae Stanciu, a anuntat, luni, ca investitorii nu vor mai baga bani in club cu incepere de la 1 septembrie, transmite EFE. Actualii proprietari ai clubului au precizat ca si-au asumat toate datoriile gruparii pana la data de 31 august, astfel ca Wuhan Three Towns sa nu aiba debite la data incetarii investitiilor. Proprietarii clubului sunt pregatiti sa cedeze intreaga lor participatie la Wuhan ... citeste toata stirea