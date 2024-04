Xavi ar fi dorit de Milan, care se desparte de Pioli la finalul sezonului

In iarna, Xavi - foto - (44 de ani) a anuntat ca va pleca de la Barcelona la sfarsitul sezonului, iar spaniolul nu pare ca vrea sa se razgandeasca, in ciuda insistentelor lui Joan Laporta. Recent, fostul mare mijlocas al Barcelonei a afirmat ca vrea sa-si ia un an de pauza, deoarece a indurat prea multa presiune in perioada petrecuta ca antrenor in Catalonia. Totusi, acesta ar putea primi o oferta neasteptata. Conform jurnalistului Fabrizio Romano, AC Milan ar urma sa se desparta de Stefano ... citește toată știrea