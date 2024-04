Xavi ramane la Barcelona pana la finalul contractului

Antrenorul Barcelonei, Xavi (foto), va ramane la club cel putin pana la finalul contractului sau, in iunie 2025, dupa ce s-a razgandit ca acesta va fi ultimul sau sezon, relateaza BBC. Tehnicianul de 44 de ani a anuntat in ianuarie ca va renunta la functia de antrenor in aceasta vara. Dar, in conditiile in care presedintele Joan Laporta doreste ca el sa ramana, fostul mijlocas al Barcelonei si al Spaniei si-a schimbat parerea. Xavi a preluat conducerea in noiembrie 2021, dupa ce a parasit ... citește toată știrea