Yamal, geniul adolescent

Selectionata Spaniei s-a calificat in finala Campionatului European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania, dupa ce a invins echipa Frantei cu scorul de 2-1 (2-1), marti seara, pe Munchen Football Arena, in penultimul act.Spania s-a impus prin golurile marcate de Lamine Yamal - foto - (21) si Dani Olmo (25), dupa ce "Les Bleus" au deschis scorul prin Randal Kolo Muani (9).Ibericii au demonstrat ca sunt echipa mai buna, in fata unei formatii care a oferit foarte putin la acest turneu ... citește toată știrea