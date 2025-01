Zagidullin, suspendat pentru doua luni

Corona Brasov l-a pierdut pe Albert Zagidullin pentru doua luni, dupa o pedeapsa primita din partea Federatiei Romane de Hochei pe Gheata, potrivit Radio Romania Brasov.Decizia Comisiei de Disciplina in ceea ce il priveste pe atacantul brasovean precizeaza o suspendare de doua luni, precum si o amenda de 3.000 de lei, in urma unui incident petrecut in timpul partidei din 14 ianuarie 2025, dintre Corona Brasov si CSM Galati, contand pentru Campionatul National de Seniori, editia 2024 - 2025. ... citește toată știrea