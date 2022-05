Zarnesti, campioana judeteana dupa succesul la scor cu Cetatenii

In acest final de saptamana s-au jucat meciurile etapei cu numarul 25 din Liga a 4-a. Liderul Olimpic Zarnesti a trecut cu 5-0 de Cetatenii Ghimbav, reusind astfel a 21-a victorie in acest campionat. Pentru elevii lui Mihai Stere a fost si o buna repetitie in persepctiva barajului de proovare pe care il vor sustine in iunie impotriva campioanei judetului Sibiu, InterStars 2020. Tot sambata s-au inregistrat rezultatele ACS Steagul Rosu Brasov - ACS Prejmer 3-0, Aripile Brasov - Prietenii Rupea ... citeste toata stirea