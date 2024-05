Zarnestiul merge la baraj

Olimpic Zarnesti a castigat derby-ul judetean cu Olimpic Cetate Rasnov, scor 2-1 (1-0), marti, in etapa a saptea din playoff-ul Ligii a 3-a. Berloiu a deschis scorul pentru gazde (39), Druga a egalat din penalty (74), iar Marinescu a inchis tabela, tot din lovitura de la 11 metri (85). Astfel, baietii lui Mihai Stere si-au asigurat matematic prezenta la barajul de promovare in Liga a 2-a.In celalalt meci al rundei, in playoff-ul C5, ACS Kids Tampa a pierdut cu 3-2 pe terenul liderului AFC ... citește toată știrea