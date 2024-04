Zarnestiul primeste vizita liderului, Rasnovul si Kids Tampa lupta pentru a ramane aproape de locurile de baraj

Olimpic Cetate Rasnov si ACS Kids Tampa se vor intalni vineri, de la ora 17.00, in etapa a 5-a din playoff-ul Ligii a 3-a. Cele doua echipe lupta pentru a continua sezonul cu sanse la pozitia secunda, cea care asigura calificarea in barajul de promovare. Momentan, rasnovenii au 40 de puncte, iar "ursii" 39. Cele doua formatii se afla in urmarirea celor de la Olimpic Zarnesti, care, cu 43 de puncte, se afla pe locul doi. In aceasta etapa, trupa lui Mihai Stere va evolua pe teren propriu, sambata, ... citește toată știrea