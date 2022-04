Zarnestiul s-a impus in derby-ul cu Weidenbach

Olimpic Zarnesti a castigat duelul primelor doua clasate din Liga a 4-a brasoveana, la Ghimbav, pe terenul lui AS Weidenbach, scor 2-0 (2-0).Dobre a marcat de doua ori, la fel ca in runda precedenta, cand a fost decisiv in succesul echipei lui Mihai Stere, 2-1 cu Inter Cristian. Desi in derby-ul de la Ghimbav au jucat in zece oameni inca dupa primul sfert de ora, din cauza eliminarii lui Berloiu, zarnestenii s-au impus si s-au distantat la zece puncte in fruntea L4. De acest rezultat au ... citeste toata stirea