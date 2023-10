Olimpic Zarnesti a castigat derby-ul de pe terenul lui Olimpic Rasnov, scor 3-0, in etapa a saptea a Ligii a 3-a. Atacantul Bogdan Marinescu a fost cel care a marcat toate golurile partidei, trecandu-si in cont si un penalty ratat.Nou promovata Ciucas Tarlungeni a reusit o victorie suprinzatoare, 2-1 pe teren propriu cu liderul AFC Campulung-Muscel 2022, cu goluri semnate de Rares Coltofeanu si Marco Popescu.O alta victorie brasoveana in runda a saptea din C5 a fost cea a "ursilor" de la ... citeste toata stirea