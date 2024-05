Zarnestiul s-a oprit in semifinale

Olimpic Zarnesti s-a oprit in semifinalele barajului de promovare in Liga a 2-a. Dupa ce au fost invinsi, miercuri, pe "Celuloza", de SCM Ramnicu Valcea (1-0), baietii lui Mihai Stere au pierdut si returul din Zavoi, de sambata seara. A fost 6-0 pentru valceni, zarnestenii evoluand in zece din minutul 50 cand tanarul Vasu a vazut cartonasul rosu, pentru fault din postura de ultim aparator, asupra lui Ivan. Neagu (28, 51), Lazarescu (56), Ivan (62), Birzan (72) si Simeanu (78) si-au trecut ... citește toată știrea