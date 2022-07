Zarnestiul se reuneste saptamana viitoare si se testeaza cu FC Buzau

Dupa o vacanta de doua saptamani si jumatate de la barajul de promovare in Liga a 3-a, Olimpic Zarnesti se reuneste si si-a stabilit deja primul joc amical. Este vorba despre un duel cu FC Buzau (Liga a 2-a), care probabil va deveni, din noul sezon, Gloria Buzau. Partida va avea loc la Zarnesti, pe Stadionul Celuloza, joi, 14 iulie, de la ora 18.00."Reunirea era programata pentru data de 18 iulie, dar la rugamintea celor de la Buzau am acceptat sa disputam acest amical, in care voi folosi mai ... citeste toata stirea