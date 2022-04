Zece "lupi" la echipa nationala

Zece jucatori ai Coronei "Wolves" Brasov au fost convocati la echipa nationala a Romaniei. In perioada 3-8 mai, la Ljublijana, in Slovenia, va avea loc Campionatul Mondial de seniori, Div. I, Grupa A. Romania va lupta pentru mentinerea in cel de-al doilea esalon valoric al hocheiului mondial cu: Slovenia, Coreea de Sud, Ungaria si Lituania.Din lotul echipei brasovene au fost selectionati Patrik Polc (portar), Zoltan Toke (portar), Huba Bors (fundas), Pavlo Borysenko (fundas), Timur Rasulov ... citeste toata stirea