Zece mii de dolari amenda sau cum gura bate... fundul

A venit "nota de plata" pentu Nick Kyrgios (foto) dupa scandalul urias din meciul cu Stefanos Tsitsipas, de la Wimbledon 2022. Jucatorul australianul a primit o amenda de 10.000 de dolari dupa ce l-a jignit pe arbitrul de scaun. Nick Kyrgios s-a impus in 4 seturi in fata lui Stefanos Tsitsipas, scor 6-7, 6-4, 6-3, 7-6, la finalul unui joc extrem de tensionat. Cei doi jucatori au avut mai multe iesiri nervoase in meciul din turul 3 de la All England, iar organizatorii turneului s-au sesizat. ... citeste toata stirea