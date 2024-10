Zi plina la Sala Sporturilor "Dumitru Popescu Colibasi"

Echipa de volei feminin Corona Brasov debuteaza in acest weekend pe teren propriu, in Divizia A, contra celor de la Dinamo Bucuresti.Brasovencele au avut un start cu dreptul in primul esalon, 3-0 in prima runda, pe terenul celor de la Rapid Bucuresti.In prima etapa, Dinamo s-a impus lejer in deplasare, cu FC Arges, 3-0. Disputa dintre Corona si gruparea din Bucuresti are loc sambata, de la ora 16.00, in Sala Sporturilor "Dumitru Popescu Colibasi".Dupa meciul ... citește toată știrea