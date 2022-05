Ziua Sportului Romanesc, in prima duminica din luna iunie

Ziua Sportului Romanesc a fost instituita in prima duminica din luna iunie.Senatorii au adoptat luni, un proiect ce vizeaza instituirea Zilei Sportului Romanesc in prima duminica din luna iunie, relateaza Agerpres.Potrivit expunerii de motive, din ce in ce mai putini romani practica activitati sportive recreationale sau de performanta. Astfel, una dintre urmarile negative ale acestui fenomen este reducerea sanatatii generale a populatiei."Propunem instituirea Zilei Sportului Romanesc in ... citeste toata stirea