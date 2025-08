Un bărbat a ieșit băut din bar și, încălțat în papuci, s-a aliniat la startul unui cros de 8 kilometri. A terminat înaintea multor alergători pregătiți și antrenați VIDEO VIRAL

Un brazilian a devenit o senzație virală după o performanță atletică incredibilă, dar bizară. A alergat un cros de 8 kilometri băut, încălcaț în papuci și a reușit să întreacă mai mulți alergători care veniseră echipați și antrenați pentru cursă. Mai mult, bărbatul nici nu era înscris la cros.

Totul s-a întâmplat într-un oraș din nordul Braziliei, Garrafão do Norte, unde o sală de sport locală, Academia Mundo Fitness, a organizat un cros de 8 kilometri. Alergătorii erau deja pregătiți să înceapă când la linia de start s-a pus și Izaque, un localnic. Îmbrăcat în negru, cu o șapcă pe cap și cu papuci în picioare, a rupt-o la fugă imediat după ce s-a auzit semnalul de start. Chiar a ajuns primul în primii metri ai cursei.

Momentul a fost surprins de drona care filma startul, iar clipul a fost distribuit pe social media și a devenit viral. Diferența între Isaque și restul participanților era vizibilă, dar el tot a reușit să întreacă alergători care s-au pregătit și luni de zile pentru întrecere, scrie cotidianul local Caderno de Noticias.

În mediul online au apărut discuții intense despre ce contează mai mult pentru o cursă: antrenamentul sau curajul. Curaj lichid în cazul lui Izaque, pentru că a alergat cei 8 kilometri băut, imediat cum a ieșit din bar. Oamenii care asistau de pe margine au realizat că este ceva ciudat, dar l-au aplaudat și încurajat pe bărbatul încălțat în papuci care a întrecut alergători care se antrenează. La final, chiar dacă nu era înscris în cursă, Izaque a primit și el medalia de participare.

A drunk man in flip-flops joined an 8-kilometer race in Brazil and even overtook several athletes.

