Oamenii de știință încearcă să accelereze un proces natural care răcește planeta

Pe vaste întinderi agricole din sudul Braziliei, o echipă de cercetători lucrează la o metodă de captare a carbonului care, în mod natural, ar avea nevoie de mii sau chiar milioane de ani.

Compania Terradot aplică pe terenuri cultivate cu soia, trestie de zahăr și alte culturi un praf fin obținut prin măcinarea rocilor vulcanice. Atunci când ploaia pătrunde în sol, reacțiile chimice rezultate extrag dioxidul de carbon din atmosferă și îl transformă în ioni de bicarbonat. Aceștia ajung apoi în ocean, unde carbonul rămâne stocat pentru perioade îndelungate.

Această tehnică, cunoscută sub denumirea de "accelerarea meteorizării rocilor" (enhanced rock weathering), este privită ca o metodă promițătoare de stocare a carbonului la scară largă. Unele estimări sugerează că ar putea captura anual miliarde de tone de dioxid de carbon – contribuind astfel la încetinirea schimbărilor climatice. Proiecte similare sunt în curs de desfășurare în mai multe regiuni ale lumii, atrăgând investiții ce depășesc un sfert de miliard de dolari, scrie The Washington Post.

Nevoia urgentă de eliminare a carbonului

Pe fondul eșecurilor repetate ale guvernelor de a-și respecta angajamentele privind reducerea emisiilor, tot mai mulți experți susțin că eliminarea carbonului la scară largă este esențială pentru evitarea celor mai grave efecte ale schimbărilor climatice. O analiză internațională arată că ar putea fi necesară eliminarea a până la 10 gigatone de CO₂ pe an până în 2050 – mai mult decât emisiile anuale ale SUA.

Ads

Shawn Benner, hidrogeolog și geochimist care a renunțat la cariera universitară pentru a se alătura companiei Terradot, afirmă că decizia a fost una personală: „M-am întrebat ce ar vrea nepoții mei să fac. Puțini oameni au șansa să influențeze temperatura planetei”, a spus el.

Totuși, provocările rămân semnificative. Una dintre cele mai mari este măsurarea exactă și eficientă a cantității de carbon eliminat, esențială pentru emiterea certificatelor de compensare a emisiilor. De asemenea, extinderea procesului la nivel global presupune dificultăți logistice considerabile.

„Este un moment interesant pentru această tehnologie”, spune David Beerling, director al Centrului Leverhulme pentru Atenuarea Schimbărilor Climatice din cadrul Universității Sheffield. „Dar trebuie să ne asigurăm că dispunem de sisteme riguroase și rentabile de monitorizare, astfel încât creditele de carbon emise să fie justificate.”

Ads

De la scara geologică la scara umană

Terradot a fost fondată în 2022, la Universitatea Stanford, ca urmare a unei colaborări între un student interesat de soluții de eliminare a carbonului și un profesor de științe ale Pământului. Compania a derulat un proiect-pilot în Mexic, iar din 2023 activează și în Brazilia.

Până în prezent, Terradot a aplicat în sol aproximativ 100.000 de tone de rocă pe o suprafață de 4.500 de hectare. A încheiat contracte pentru eliminarea a 300.000 de tone de CO₂ și este susținută de investitori importanți din Silicon Valley. Prima livrare de credit de eliminare a carbonului, echivalentul unei tone metrice de CO₂ captat, este așteptată până la finalul anului.

Procesul de meteorizare a rocilor este bine documentat: atunci când temperaturile cresc, viteza reacțiilor chimice crește, extrăgând mai mult dioxid de carbon din atmosferă. Terradot accelerează acest proces prin folosirea bazaltului, o rocă ușor de măcinat, transformată într-o pulbere fină pentru a mări suprafața de reacție. Aceasta este apoi aplicată pe soluri din regiuni calde și umede, precum Brazilia, unde condițiile favorizează reacțiile rapide.

Ads

Agricultura braziliană, parte din soluție

Regiunea Cerrado din Brazilia, un tip de savană, are soluri în mod natural acide. Începând cu anii 1960, fermierii au învățat că adăugarea de var poate corecta aciditatea, transformând zona într-un important centru agricol.

Terradot colaborează acum cu fermierii pentru a înlocui varul cu bazalt, care aduce beneficii similare – cu posibilitatea de a îmbunătăți randamentele agricole. Compania acoperă costurile de transport și aplicare a rocii.

Brazilia are și un avantaj logistic: numeroase cariere de piatră, multe în apropierea terenurilor agricole. Bazaltul este utilizat în construcții, iar resturile fine rezultate din procesul de zdrobire – greu de valorificat – sunt achiziționate de Terradot.

Monitorizare riguroasă

La ferma lui Carlos Vecchi, din statul São Paulo, basculante inscripționate cu drapelul Braziliei aplică pulberea de rocă pe terenuri agricole. Fermierul estimează că va economisi aproximativ 700.000 de dolari anual, bani pe care altfel i-ar fi cheltuit pe var. Totuși, spune că nu banii sunt motivația principală. „În ultimii ani, vremea a fost instabilă. Ne întrebăm tot mai des dacă schimbările climatice sunt de vină”, afirmă el. Colaborarea cu Terradot o vede ca pe o investiție în viitor.

Ads

Pe aceeași fermă, o echipă de cercetători colectează mostre de semințe și sol pentru a analiza impactul bazaltului asupra culturilor și compoziției chimice a apei. Mii de măsurători sunt efectuate pentru a înțelege cum circulă carbonul prin ecosistemul agricol.

„Pentru a avea încredere maximă, cheltuim aproape jumătate din bugetul nostru doar pe monitorizare”, spune James Kanoff, co-fondatorul Terradot. Obiectivul este reducerea acestor costuri, prin identificarea celor mai relevante parametri de măsurat și, în cele din urmă, crearea unui model predictiv care să estimeze captarea carbonului în funcție de caracteristicile terenului.

Între optimism și scepticism

Promisiunile startup-urilor din domeniu au fost întâmpinate cu prudență de unii cercetători. Benjamin Houlton, decan al Colegiului de Agricultură de la Universitatea Cornell, spune că încă nu a văzut studii care să valideze fiabil această metodă pe suprafețe mari. El avertizează asupra riscului de a repeta greșelile comise în cazul creditelor de carbon acordate pentru protejarea pădurilor – multe dintre acestea fiind ulterior invalidate.

Ads

Alții sunt mai încrezători. Profesorul Noah Planavsky, de la Yale, afirmă că ideea de bază este solidă: reacțiile chimice implicate pot într-adevăr extrage carbonul din atmosferă. „Pe măsură ce apar datele, vom înțelege mai bine eficiența procesului”, spune el.

Scott Fendorf, profesor la Stanford și co-fondator Terradot, recunoaște că rigurozitatea științifică este importantă, dar subliniază și urgența. „Suntem instruiți ca academicieni să fim critici. Dar acum e nevoie de viteză și scalare. Trebuie să ducem aceste soluții în lume – rapid.”

Următorul pas

La finalul unei zile de muncă pe teren, echipa Terradot, îmbrăcată în salopete pătate de praf roșu, s-a reunit pentru un grătar tradițional. În timp ce carnea era friptă la foc deschis, șeful operațiunilor, Connor Sendel, a anunțat că primul proiect al companiei a fost validat oficial de un registru internațional de eliminare a carbonului – un pas important către livrarea primului credit de carbon.

Reacția a fost entuziastă. Un moment simbolic pentru o echipă care își propune să transforme modul în care planeta luptă cu schimbările climatice – un camion de praf fin, peste câmpuri, cu speranța unui impact global.

Ads